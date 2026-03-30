In una conferenza stampa, l’ex calciatore ha commentato con tono scherzoso la partita tra Bosnia e Italia. Ha detto che, se la sua squadra segna, sposterà l’autobus da una parte, altrimenti dall’altra, indicando in modo ironico come potrebbe essere affrontata la sfida contro gli azzurri. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione tra i presenti.

Barbarez in conferenza stampa ha parlato anche con ironia della sfida della sua Bosnia contro l’Italia. Le parole del ct alla vigilia della partita. L’approccio tattico e lo spirito di un gruppo in crescita sono stati i temi centrali dell’ultimo incontro con i media di Sergej Barbarez. Il commissario tecnico della Bosnia ha analizzato con pragmatismo e un pizzico di ironia la sfida imminente, sottolineando quanto la duttilità sia fondamentale nel calcio moderno. Secondo Barbarez, il piano gara non è mai scolpito nella pietra ma deve adattarsi agli eventi del campo. Con una metafora efficace, l’allenatore ha chiarito la sua filosofia: « Se segniamo, ed è uno a zero per noi, parcheggiamo l’autobus da una parte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Barbarez scherza su Bosnia Italia: «Se segniamo parcheggiamo l’autobus da una parte, altrimenti dall’altra. Ecco come possiamo battere gli azzurri»

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