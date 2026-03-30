Prima dell’inaugurazione del 804esimo anno accademico dell’Università di Padova, prevista questa mattina nell’Aula Magna di Palazzo del Bo, il presidente della Regione Veneto ha preso parola. In un intervento pubblico, ha affrontato il tema del futuro dei giovani, sottolineando che non si può ignorare questa questione. La cerimonia include tradizionali saluti istituzionali e l’apertura ufficiale dell’anno accademico.

Non solo cerimonia, saluti istituzionali e apertura dell’anno accademico. Prima dell’inaugurazione dell’804esimo anno accademico dell’Università di Padova, in programma oggi, lunedì 30 marzo, alle 11 nell’Aula Magna di Palazzo del Bo, il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha riportato al centro due questioni che toccano direttamente il futuro dei più giovani: l’impatto dei social network sugli adolescenti e la difficoltà del territorio di trattenere i talenti formati nelle università venete. Il passaggio più netto riguarda il tema dell’accesso precoce ai social. Stefani ha rilanciato la necessità di una stretta, sostenendo che il disagio crescente tra i ragazzi imponga un intervento più deciso da parte delle istituzioni, anche sul piano normativo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Stefani: «Sul futuro dei giovani non possiamo voltarci dall’altra parte»

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