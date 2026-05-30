Riprende stasera, sabato 30 maggio, in prima serata su Rai 2 il ciclo "Nel segno del giallo", l'appuntamento estivo con la suspense e molti titoli in prima visione assoluta. Questa sera va in onda per la prima volta Omicidi a Les Saintes (titolo originale Le Fantôme des Saintes), diretto da Marc Barrat e interpretato da Anne Décis, Denis Maréchal e Audrey Postel. Il film racconta la misteriosa morte di Caroline Boissaux, la ricca proprietaria dell'hotel Tourment d'Amour, il cui corpo viene ritrovato da alcuni pescatori su una spiaggia dell'isola di Terre-de-Haut, ai piedi di una scogliera. A indagare sul caso arriva il capitano Ludovic Augustin, inviato per spalleggiare la collega locale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Omicidi a Les Saintes: trama e cast del film thriller stasera su Rai 2

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