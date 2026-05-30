Omar al volante della Panda che semina sorrisi in città La vita va presa a ridere
Il 30 maggio 2026 a Fano, un uomo alla guida di una Panda ha percorso le strade cittadine, attirando l'attenzione dei passanti. Durante il tragitto, ha distribuito sorrisi tra i presenti, attirando l'interesse di chi lo ha notato. La scena si è svolta nel centro urbano e ha coinvolto diverse persone. Nessuna azione violenta o incidente è stato segnalato. La polizia locale non ha riferito interventi o sanzioni legate a questa presenza.
Fano, 30 maggio 2026 – C’è una Panda che a Fano non passa inosservata. Anzi, più che passare, semina sorrisi. Sul tetto ha pupazzetti, personaggi, pesci, faccine, oggetti improbabili. Dietro, altri piccoli mondi incollati uno accanto all’altro: una moka, un dentifricio, una tazzina, Homer Simpson, un pesce, un elfo che pesca. Una specie di presepe laico e viaggiante, montato su quattro ruote, dove ogni dettaglio ha una storia. E il proprietario, Omar Ceccarini, 65 anni il prossimo 5 giugno, la racconta con la stessa leggerezza con cui l’ha costruita. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacaneckzilla-rimini-wellness-8b3a1d22 Com'è nata l'idea dei pupazzi sulla carrozzeria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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