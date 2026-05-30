Omar al volante della Panda che semina sorrisi in città La vita va presa a ridere

Notizia in breve

Il 30 maggio 2026 a Fano, un uomo alla guida di una Panda ha percorso le strade cittadine, attirando l'attenzione dei passanti. Durante il tragitto, ha distribuito sorrisi tra i presenti, attirando l'interesse di chi lo ha notato. La scena si è svolta nel centro urbano e ha coinvolto diverse persone. Nessuna azione violenta o incidente è stato segnalato. La polizia locale non ha riferito interventi o sanzioni legate a questa presenza.