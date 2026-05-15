Oltre la legge, oltre la giustizia, c’è il buio della vendetta basata sulla legge biblica del taglione, dell’arcaica nemesi. Così nelle notti milanesi un folle assassino seriale va in giro - armato di una micidiale balestra professionale da caccia e bardato total black con moto riverniciata nera come la tuta e il casco che indossa - a trafiggere mortalmente uomini assolti dai tribunali per reati di violenza contro le donne. Innocenti per i tribunali, colpevoli nell’ultimo grado di giudizio deciso dal solo Sagittario. È su questo filo rosso che si snoda la trama dell’omonimo giallo milanese ‘Il Sagittario’, edito da Ugo Mursia Editore, in distribuzione da oggi nelle librerie e nei bookstore, firmato dalla coppia di autori milanesi Fabrizio Carcano e Giorgio Mainome, già autori lo scorso anno del prequel ‘Il Fiore della Vendetta’. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Sagittario, il "giustiziere" che semina sangue a Milano: un noir che mette a nudo i mostri della città

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