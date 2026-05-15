Il Sagittario il giustiziere che semina sangue a Milano | un noir che mette a nudo i mostri della città
Oltre la legge, oltre la giustizia, c’è il buio della vendetta basata sulla legge biblica del taglione, dell’arcaica nemesi. Così nelle notti milanesi un folle assassino seriale va in giro - armato di una micidiale balestra professionale da caccia e bardato total black con moto riverniciata nera come la tuta e il casco che indossa - a trafiggere mortalmente uomini assolti dai tribunali per reati di violenza contro le donne. Innocenti per i tribunali, colpevoli nell’ultimo grado di giudizio deciso dal solo Sagittario. È su questo filo rosso che si snoda la trama dell’omonimo giallo milanese ‘Il Sagittario’, edito da Ugo Mursia Editore, in distribuzione da oggi nelle librerie e nei bookstore, firmato dalla coppia di autori milanesi Fabrizio Carcano e Giorgio Mainome, già autori lo scorso anno del prequel ‘Il Fiore della Vendetta’. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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