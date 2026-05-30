Oltre la cronaca di Parma | prendersi cura di uno studente non significa giustificare l’atto violento

Un docente è stato aggredito da alcuni studenti, ma gli esperti sottolineano che la risposta non deve limitarsi a sanzioni. La pedagogista e ricercatrice evidenzia che prendersi cura di uno studente non significa giustificare comportamenti violenti. La gestione di episodi di questo tipo richiede interventi educativi e di supporto, oltre alle azioni disciplinari. La questione riguarda anche il ruolo di figure professionali nel favorire un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso.

di dott.ssa Simona Fazio pedagogista, senior researcher in neuropedagogia e formatrice, del Comitato Tecnico-Scientifico dell’APEI (Associazione Pedagogisti Educatori Italiani) –?Di fronte all’aggressione di un docente da parte di alcuni studenti, la risposta non può essere solo sanzionatoria. C’è un’emergenza più profonda: l’ansia degli adulti di fronte al disagio giovanile e la tentazione di delegare la cura dei ragazzi. Le immagini del video di Parma, in cui un gruppo di adolescenti aggredisce fisicamente e verbalmente un insegnante all’interno delle mura scolastiche, hanno riacceso con violenza il dibattito pubblico. Eppure, la tendenza immediata della cronaca e della politica a liquidare l’accaduto come l’ennesimo isolato caso di bullismo o di pura devianza giovanile rischia di lasciarci ciechi di fronte al vero nodo del problema. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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