All'Ospedale di Bussolengo è stato inaugurato un nuovo ambulatorio dedicato all’ipertensione arteriosa e al rischio cardiovascolare. Il servizio mira a migliorare la diagnosi e il monitoraggio di questa condizione tra i pazienti adulti. La struttura intende offrire un supporto più mirato nella gestione di una delle patologie più diffuse nel territorio.

L'attività ambulatoriale si svolgerà con cadenza settimanale: «L'obiettivo è prevenire le complicanze cardiovascolari e migliorare la qualità di vita dei pazienti» All’Ospedale di Bussolengo è stato attivato un nuovo ambulatorio dedicato all’ipertensione arteriosa e al rischio cardiovascolare, un servizio che punta a rafforzare la prevenzione e la presa in carico di una delle condizioni più diffuse e insidiose nella popolazione adulta. L’iniziativa è promossa dall’Unità operativa complessa (Uoc) di Medicina generale, diretta dal dottor Luigi Corrà, e si inserisce in un percorso di attenzione crescente verso le patologie croniche legate al sistema cardiovascolare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - All'Ospedale di Bussolengo apre l'ambulatorio per ipertensione: «Prendersi cura della pressione significa proteggere tutto l’organismo»

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