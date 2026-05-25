L' eclissi dell' ascolto | oltre la cronaca di parma
Una docente è stata aggredita da alcuni studenti in una scuola di Parma. L’episodio è avvenuto in aula, con i ragazzi che hanno rivolto insulti e si sono scagliati contro l’insegnante. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e difficoltà nel rapporto tra studenti e insegnanti, che si sono manifestate con comportamenti violenti.
?IL CROLLO DELLA RELAZIONE EDUCATIVA: OLTRE LA CRONACA DI PARMA?Di fronte all'aggressione di un docente da parte di alcuni studenti, la risposta non può essere solo sanzionatoria. C'è un'emergenza più profonda: l'ansia degli adulti di fronte al disagio giovanile e la tentazione di delegare la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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