Oltre il Pnrr la sfida dei territori | Sostenibilità e innovazione per non fermare la crescita

Il piano di investimenti del Pnrr si concluderà entro il 30 giugno, segnando la fine della realizzazione degli interventi previsti. La discussione si sposta ora sulla capacità dei territori di continuare a svilupparsi attraverso pratiche di sostenibilità e innovazione, oltre alla gestione delle risorse pubbliche e alla transizione verde.

Stezzano. Non solo bilanci, non solo transizione verde. Il grande piano di investimenti del Pnrr si esaurirà nei prossimi mesi, con la scadenza per il completamento degli interventi fissata al 30 giugno. Ma cosa succederà dopo? Come potranno i territori mettere a sistema le sfide della sostenibilità raccogliendo al tempo stesso l’eredità del Piano nazionale di ripresa e resilienza? Il convegno organizzato venerdì mattina, 29 maggio, da Cesvi in collaborazione con Confindustria Bergamo ha provato a guardare oltre la stagione del Pnrr, interrogandosi su quale modello di sviluppo attenda i territori una volta conclusa la grande stagione degli investimenti europei. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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PNRR, IL TEMPO DELLE SCELTE SPENDERE BENE OGGI PER NON PAGARE DOMANI

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