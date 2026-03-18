Non solo Pnrr Ecco come Cdp continuerà a sostenere la crescita sui territori

A meno di tre mesi dalla fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Cdp annuncia che continuerà a sostenere lo sviluppo sui territori attraverso altri strumenti e iniziative. La società ha già attivato diversi investimenti e programmi che andranno avanti anche dopo la conclusione del piano europeo, confermando il suo impegno nel supportare la crescita locale oltre gli obiettivi stabiliti.

Tra pochi mesi il Piano di ripresa e resilienza andrà incontro alla sua scadenza naturale. E allora bisognerà capitalizzare al massimo la spinta garantita in questi anni dalle risorse europee. Cassa depositi e prestiti continuerà ad avere un ruolo decisivo, come dimostrano i 2,6 miliardi sbloccati tra il 2022 e il 2025 Oltre il Pnrr, a meno di tre mesi dalla sua scadenza naturale. Quando gli investimenti attivati grazie ai fondi europei, di cui l’Italia è stata prima destinataria assoluta in Europa, con quasi 200 miliardi di euro, bisognerà dare continuità alla spinta data dal Piano di resilienza all’economia italiana, a cominciare dai settori più strategici, come la tecnologia, l’energia e l’Intelligenza Artificiale, senza dimenticare il versante dell’housing sociale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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