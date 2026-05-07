Machine Gun Kelly ha commentato pubblicamente la propria esperienza con Corey Taylor degli Slipknot, affermando di essere stato colpito in faccia dal cantante e di aver reagito. La conversazione è avvenuta durante un podcast condotto dal chitarrista di una band di metal. Nessuno dei due ha fornito dettagli sui motivi di questa lite o su eventuali successivi sviluppi.

Ospite del podcast del chitarrista dei Suicide Silence, Chris Garza, Machine Gun Kelly ha parlato della sua faida con Corey Taylor degli Slipknot. «Cosa fai se qualcuno ti tira un pugno in faccia?», ha chiesto MGK al conduttore. Garza ha risposto che avrebbe reagito, e il cantautore ha replicato: «È quello che è successo. Mi hanno tirato un pugno in faccia e ho reagito, ed è una cosa pazzesca!». Ha poi rivelato come, prima della discussione con Taylor, lui e Sid Wilson degli Slipknot fossero buoni amici. Quel rapporto, sebbene poi ricucito, si è a lungo incrinato: «Ora io e Sid siamo tornati in buoni rapport. E io e Corey non abbiamo avuto modo di parlare.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Machine Gun Kelly parla della faida con Corey Taylor degli Slipknot: «Mi ha dato un pugno in faccia e ho reagito»

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