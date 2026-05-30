Olimpiadi a Santa Giulia Comune e privati bussano al Tar per i mancati interventi | la Giunta Sala vuole 3,7 milioni

Il Comune ha chiesto un risarcimento di 3,3 milioni di euro alle società proprietarie delle aree attorno all’Arena di Santa Giulia, a causa di lavori non completati prima delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. La richiesta è stata presentata al Tribunale amministrativo regionale, dopo che i privati non hanno eseguito gli interventi promessi. La Giunta ha inoltre richiesto 3,7 milioni di euro complessivi.

Il Comune ha chiesto 3,3 milioni di euro a Risanamento Spa e da Lendlease Italy Sgr Spa, le proprietarie delle aree intorno all’Arena di Santa Giulia, a titolo di risarcimento per inadempienze legate ai lavori attesi prima delle scorso Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Le società private hanno deciso di fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale per opporsi alla richiesta del Comune, che nel frattempo ha realizzato a proprie spese i mancati interventi contestati. L’ultima mossa è di Palazzo Marino, che giovedì, coin una delibera di Giunta, ha deciso di costituirsi in giudizio avanti al T AR per resistere ai ricorsi proposti da... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Arena Santa Giulia, scontro sugli extracosti: chi deve pagare il conto delle Olimpiadi

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