Olimpiadi la Corte dei conti indaga sull' Arena Santa Giulia | ipotesi danno erariale per 130 milioni di euro

Ci sarebbe stato un esborso non previsto dalle casse statali nella volata finale che ha consentito, a pochi giorni dal gong di inizio delle Olimpiadi invernali, il completamento dell'Arena Santa Giulia di Milano. La struttura, che durante gli appuntamenti a cinque cerchi ha ospitato le partite di hockey su ghiaccio, avrebbe, infatti, avuto bisogno di ulteriore capitale, stimato tra i 50 e i 134 milioni di euro. Per far luce sulla copertura pubblica dei cosiddetti "extra-costi", la procura regionale della Corte dei conti lombarda ha aperto un'indagine ipotizzando il danno erariale. Al momento, però, non sarebbe stata formulata nessuna contestazione e si tratterebbe di una semplice istruttoria per approfondire.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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