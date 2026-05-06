Il sindaco ha criticato il Consiglio comunale per aver presentato esposti riguardo ai costi supplementari legati ai lavori di Santa Giulia, chiedendo di affrontare la questione in modo trasparente. Nel frattempo, l’Arena sarà aperta al pubblico per quattro giorni, dopo un periodo di chiusura. Il primo cittadino ha anche invitato la politica a riconoscere quando è il momento di rivolgersi alla Procura, in presenza di difficoltà nel dialogo istituzionale.

“È inutile che ci nascondiamo dietro a un dito. Se la politica ha deciso che, di fronte all’incapacità del confronto, è meglio andare in Procura, lo faccia”. Così ieri il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha commentato stizzito il fascicolo aperto dalla Corte dei Conti sull’Arena di Santa Giulia, che ieri ha portato la Gdf a perquisire gli uffici della direzione generale di Palazzo Marino. A non andare giù al primo cittadino, il fatto che l’istruttoria della Procura sia partita dopo alcune segnalazioni che sarebbero arrivate dal Consiglio comunale sul tema degli extracosti. “Il presidente della Corte dei Conti ha spiegato che normalmente la procura interviene su istanze dei comitati e ci sta, oppure interviene su istanze che arrivano dalla politica, normalmente dal Consiglio comunale.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi, Sala contro il Consiglio comunale per gli esposti sugli extra-costi di Santa Giulia. Intanto l’Arena apre, ma solo per 4 giorni

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