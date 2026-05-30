Olimpiadi 2026 | Milano va al TAR per i 3,3 milioni a Santa Giulia

Milano ha presentato ricorso al Tar riguardo ai 3,3 milioni destinati a Santa Giulia per le Olimpiadi 2026. Le società coinvolte nella disputa legale con il Comune sono state citate nel procedimento. La Giunta ha deciso di finanziare opere tecniche urgenti a causa di ritardi e criticità emerse durante la fase di preparazione dell’intervento. La questione riguarda anche i criteri di assegnazione dei fondi e le modalità di gestione delle risorse.

? Punti chiave Chi sono le società coinvolte nella disputa legale con il Comune?. Perché la Giunta Sala ha dovuto finanziare opere tecniche urgenti?. Come influirà l'indagine della Guardia di Finanza sui costi dell'Arena?. Quanto denaro deve ancora sbloccare il Governo per completare l'infrastruttura?.? In Breve Comune chiede 3.377.383 euro a Risanamento Spa e Lendlease Italy Sgr Spa. Giunta Sala si costituisce al TAR dopo ricorso del 2 febbraio 2026. Lavori di pavimentazione e illuminazione eseguiti per evitare blocchi logistici a Santa Giulia. Cts Eventim richiede 143 milioni di euro per completamento Arena Unipol Dome. Il Comune di Milano ha richiesto 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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