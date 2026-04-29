L’Olimpia si è assicurata con anticipo la promozione in Seconda Categoria, grazie a una stagione che ha visto subire solo 20 gol. La squadra ha conquistato un vantaggio di otto punti sulla seconda in classifica. Nel frattempo, Ostra Vetere, dopo anni di difficoltà, ha ottenuto la promozione in Prima Categoria. La promozione dell’Ankon Dorica è stata la più veloce, mentre quella del Trecastelli si inserisce in un quadro di cambiamenti nel campionato regionale.

Se quella dell’Ankon Dorica è stata la promozione più rapida e quella del Trecastelli è stata la vittoria di una giovane (anno di fondazione 2022) ma spietata dominatrice (nessuna sconfitta nel girone B, unica in tutti gli otto gironi) quella dell’Olimpia Ostra Vetere, promossa in Prima dal girone C di Seconda, è il trionfo più nobile. La società rossoblù infatti fu fondata nel 1949 e negli anni Novanta ha giocato per anni in Promozione ed anche in Eccellenza: nella prima edizione di questo torneo, stagione 1991-92, c’era infatti anche l’Olimpia, che poi vi ha disputato altri campionati. Eppure, l’ultimo tratto della lunga storia dell’Olimpia era stato vissuto nelle categorie inferiori.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda Categoria, l’Olimpia promossa con anticipo. La società festeggia: appena 20 gol subiti e otto punti dalla seconda. Ostra Vetere, dopo anni in folle mette la Prima

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