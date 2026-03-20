Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Maletto dai carabinieri in seguito a una richiesta di aiuto. Durante l'intervento, i militari hanno trovato armi clandestine in casa e hanno denunciato la compagna dell’uomo. Le forze dell’ordine hanno inoltre contestato al 33enne i reati di maltrattamenti in famiglia, ricettazione e detenzione illegale di armi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei carabinieri dopo la richiesta d’aiuto. Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri a Maletto con le accuse di maltrattamenti in famiglia, ricettazione e detenzione illegale di armi. L’intervento è scattato intorno alla mezzanotte, quando la convivente, sua coetanea, ha contattato il 112 dopo aver ricevuto gravi minacce. La fuga della donna e il bambino in casa. All’arrivo della pattuglia della Radiomobile di Randazzo, la donna è uscita in strada visibilmente agitata, spiegando che il figlio di appena due anni era rimasto in casa con il padre, il quale, secondo quanto riferito, deteneva delle armi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestato 33enne a Maletto: in casa armi clandestine, denunciato dalla compagna

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