Roma picchia la compagna e le rompe il naso | arrestato 33enne

A Roma, in zona Torre Spaccata, un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la compagna durante una lite. L’uomo le ha procurato gravi lesioni al volto, rompendo il naso. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso, mentre l’aggressore è stato condotto in commissariato. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il ricovero della vittima.

Una lite violenta finita con un arresto e un ricovero d’urgenza. È il bilancio di quanto accaduto a Roma, in zona Torre Spaccata, dove un uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la compagna, provocandole gravi lesioni al volto. L’intervento della Polizia Tutto è iniziato all’alba, quando una chiamata al 112 ha segnalato una donna picchiata dal compagno. Sul posto sono intervenuti gli agenti del VI Distretto Casilino, che hanno trovato la vittima in lacrime, con il naso sanguinante, assistita da due testimoni. Poco distante è stato individuato anche l’aggressore, che tentava di allontanarsi con la maglietta sporca di sangue.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roma, picchia la compagna e le rompe il naso: arrestato 33enne Notizie correlate Leggi anche: "Insulta, minaccia e picchia la compagna": denunciato 33enne Leggi anche: Picchia la compagna e il suo cane fino a rompergli le costole: arrestato 44enne Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aggressione choc in strada: ciclista massacrato di botte da automobilista; Torre Spaccata, turista picchia la compagna rompendole il naso: arrestato; Lo chef perseguitato dalla ex: Mi graffiava la faccia, dovevo truccarmi prima di andare a lavorare; Picchia selvaggiamente la compagna e le frattura il naso, arrestato. Roma, picchia la compagna e le rompe il naso: arrestato 33enneViolenta lite tra una coppia di sudamericani a Torre Spaccata: la donna in ospedale, lui finisce a Regina Coeli ... gazzettadelsud.it Torre Spaccata, turista picchia la compagna rompendole il naso: arrestatoLa coppia di sudamericani vive da anni in Italia: erano in crisi, avevano deciso di fare una breve vacanza a Roma. Ma lui l'ha aggredita quando la donna ha ribadito di voler chiudere la relazione ... roma.corriere.it Il Primo Maggio nelle piazze: concertone a Roma, scontri a Torino x.com Un paese vicino Roma porta il nome di tunnel che nessuno vede. Formello — 15 minuti da Roma, nel Parco di Veio — si chiama così dal latino "formae", cioè canali. Non è una coincidenza storica dimenticata. È una descrizione letterale di quello che c'è ancor - facebook.com facebook