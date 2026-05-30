Il progetto definitivo per il ‘Palazzo dei giovani’ di viale delle Ceramiche è stato approvato. L’edificio sarà destinato a ospitare servizi, laboratori, aule e spazi dedicati alle politiche e alle associazioni giovanili. I lavori sono previsti per essere completati entro giugno 2027. Il progetto riguarda la costruzione di una struttura che servirà a supportare le attività rivolte alla popolazione giovanile.

È stato approvato il progetto definitivo per il futuro ‘Palazzo dei giovani’ di viale delle Ceramiche, destinato a ospitare servizi, laboratori, aule e spazi per le politiche e le associazioni giovanili. Nei giorni scorsi è stato depositato il piano di riqualificazione dell’ex sede dell’Agenzia delle Entrate al civico 51, all’angolo con via Sant’Ippolito. L’edificio, oggi in disuso, sarà trasformato dal Comune di Faenza in un luogo di riferimento per le attività dei ragazzi. L’intervento, dal costo di 350mila euro, interesserà lo stabile parte dell’antico complesso di Santa Chiara, per recuperare gli spazi interni senza snaturarne l’identità architettonica originaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ok al Palazzo dei Giovani: "Pronto entro giugno 2027"

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