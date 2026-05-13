Ospedale Monopoli - Fasano l' assessore Pentassuglia | Pronto entro fine giugno

L’assessore regionale alla Salute ha annunciato che l’ospedale Monopoli - Fasano sarà operativo entro la fine di giugno. La dichiarazione è stata fatta durante una seduta congiunta delle Commissioni sanità e bilancio, tenutasi martedì 12 maggio 2026. La comunicazione riguarda il termine previsto per l’apertura della struttura sanitaria, che si trova in fase di completamento e si avvicina alla conclusione dei lavori.

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