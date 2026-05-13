Ospedale Monopoli - Fasano l' assessore Pentassuglia | Pronto entro fine giugno

Da brindisireport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore regionale alla Salute ha annunciato che l’ospedale Monopoli - Fasano sarà operativo entro la fine di giugno. La dichiarazione è stata fatta durante una seduta congiunta delle Commissioni sanità e bilancio, tenutasi martedì 12 maggio 2026. La comunicazione riguarda il termine previsto per l’apertura della struttura sanitaria, che si trova in fase di completamento e si avvicina alla conclusione dei lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“L'ospedale Monopoli - Fasano sarà attivo entro fine giugno”: lo ha dichiarato ieri mattina, martedì 12 maggio 2026, l'assessore regionale alla Salute Donato Pentassuglia, intervenendo in seduta congiunta delle Commissioni sanità e bilancio. Ha fatto il punto su alcune questioni relative.🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano verso l'attivazione: "Entro giugno completato il trasferimento dal San Giacomo"Il trasferimento delle unità operative dal San Giacomo di Monopoli, che consentirà al nuovo ospedale di Monopoli-Fasano di entrare in funzione, sarà...

Nuovo ospedale Monopoli-Fasano: via al piano per i bus extraurbaniLa mobilità verso il nuovo polo sanitario Monopoli-Fasano diventa una priorità per la Regione Puglia, con l’annuncio di nuovi collegamenti...

Temi più discussi: Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano verso l'attivazione: Entro giugno completato il trasferimento dal San Giacomo; Ospedale Monopoli-Fasano in funzione entro fine giugno; Sanità Puglia, partenza dimezzata per il nuovo ospedale Monopoli-Fasano: Per la piena operatività serviranno ancora mesi; Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano operativo entro fine giugno: l'annuncio di Pentassuglia.

ospedale monopoli ospedale monopoli fasano lOspedale di Monopoli-Fasano: sarà attivo entro giugno Pentassuglia: quello di Putignano non chiuderàDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Ieri mattina l’assessore alla Salute, intervenendo in seduta congiunta delle Commissioni sanità e bilancio, ha fatto il punto su alcune questioni ... noinotizie.it

ospedale monopoli ospedale monopoli fasano lOspedale Monopoli-Fasano, Pentassuglia: «Attivo entro fine giugno. Putignano non chiuderà»L’assessore regionale alla Salute, Raffaele Piemontese Pentassuglia, rassicura: l’ospedale Monopoli-Fasano sarà operativo entro fine giugno, il presidio di Putignano non chiuderà. San Giacomo di Monop ... informatissimo.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web