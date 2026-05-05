Arsenal-Atletico Madrid di Champions oggi in TV e streaming dove vederla | orario e formazioni

Oggi si gioca la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid, con il match in programma all'Emirates. La partita sarà trasmessa in diretta sia in TV che in streaming, e si conoscono già l’orario e le probabili formazioni delle due squadre. I tifosi potranno seguire l’incontro per scoprire quale squadra avanzerà alla finale della competizione europea.