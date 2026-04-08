PSG-Liverpool oggi in Champions dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni

Stasera alle 21:00 si gioca al Parco dei Principi la sfida tra PSG e Liverpool, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orario e dettagli sulle formazioni ancora da comunicare. I due club si affrontano in un match che si preannuncia decisivo per il proseguimento del torneo.

PSG-Liverpool è l'andata dei quarti di finale di Champions League che si gioca alle 21:00 al Parco dei Principi. La partita sarà trasmessa in esclusiva in TV e in streaming su Amazon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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