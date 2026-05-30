Oggi l’addio a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia A Padova i funerali di Benedetti

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si tengono i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal a Genova. La biologa marina e la figlia sono state trovate morte nelle Maldive, in una tragedia che ha suscitato grande dolore in Italia. I funerali si svolgono a Padova. La comunità si riunisce per ricordare le due donne, descritte come “mare” e “sole” in un messaggio di cordoglio. La notizia ha suscitato commozione tra amici e conoscenti.

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Genova, 30 maggio 2026 – “Monica era il mare e Giorgia era il sole”. È un dolore forte che sta colpendo il cuore di moltissime italiani, la tragedia delle Maldive rivive oggi con l’addio alla biologa marina  Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal  a Genova. Tantissimi fiori, lo stendardo dell'UniGe e la chiesa gremita: ci sono gli studenti della professoressa Montefalcone, i professori, Giorgio Bavestrello e Stefano Vanin del Distav-UniGe, gli amici di Giorgia. C'è Carlo Nike Bianchi, l’ex docente di Monica e suo punto di riferimento scientifico. Le esequie, che saranno officiate dal Vescovo di Genova mons. Marco Tasca, inizieranno alle 11 nella parrocchia di San Francesco a Pegli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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