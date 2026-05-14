Cinque turisti italiani sono deceduti giovedì 14 maggio durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Le vittime sono Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato mentre i visitatori esploravano le acque dell’atollo. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze dell’accaduto o eventuali misure di sicurezza adottate durante l’attività subacquea.

Cinque turisti italiani hanno perso la vita nella giornata di giovedì 14 maggio durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. A confermare la tragedia è la Farnesina, che segue il caso insieme all’ambasciata italiana a Colombo e sta prestando assistenza ai familiari delle vittime. Secondo le prime informazioni, il gruppo sarebbe deceduto nel corso di un’esplorazione subacquea che prevedeva l’ingresso in alcune grotte a circa 50 metri di profondità. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Le dinamiche dell’incidente. Come riportato dalla stampa locale, i cinque italiani si trovavano a bordo di una safari boat, la “Duke of York Safari”, nell’area dell’atollo di Vaavu, nei pressi di Alimathaa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Maldive, cinque italiani morti in immersione: Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino

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Italiani morti alle Maldive, chi sono: «Le condizioni meteo erano sfavorevoli»

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