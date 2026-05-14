Maldive cinque italiani morti in immersione | Monica Montefalcone la figlia Giorgia Sommacal Gianluca Benedetti Federico Gualtieri e Muriel Oddenino

Da laprimapagina.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque turisti italiani sono deceduti giovedì 14 maggio durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Le vittime sono Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato mentre i visitatori esploravano le acque dell’atollo. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze dell’accaduto o eventuali misure di sicurezza adottate durante l’attività subacquea.

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Cinque turisti italiani hanno perso la vita nella giornata di giovedì 14 maggio durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. A confermare la tragedia è la Farnesina, che segue il caso insieme all’ambasciata italiana a Colombo e sta prestando assistenza ai familiari delle vittime. Secondo le prime informazioni, il gruppo sarebbe deceduto nel corso di un’esplorazione subacquea che prevedeva l’ingresso in alcune grotte a circa 50 metri di profondità. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Le dinamiche dell’incidente. Come riportato dalla stampa locale, i cinque italiani si trovavano a bordo di una safari boat, la “Duke of York Safari”, nell’area dell’atollo di Vaavu, nei pressi di Alimathaa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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