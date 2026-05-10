Stasera, inizia la preghiera della sera del 10 maggio, dedicata alla Santissima Trinità. La giornata sta per concludersi e si invita a rivolgere pensieri di lode e gratitudine alla figura divina. Si suggerisce di affidare il domani al Padre attraverso una preghiera, chiedendo un riposo tranquillo e la forza di accettare la sua volontà. È un momento di riflessione e di speranza prima di dormire.

La giornata volge al termine: è il momento di lodare la Santissima Trinità e deporre ogni affanno. Affidiamo il nostro domani al Padre con una preghiera di fiducia, chiedendo un riposo sereno e la forza di accogliere la sua volontà. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. In questa serata che volge al termine, sentiamo il bisogno di ritagliarci un angolo di pace per rivolgerci con fiducia filiale al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. È il tempo di elevare il nostro “grazie” per le grazie ricevute, ma anche di chiedere umilmente perdono per le nostre mancanze, lasciando che la misericordia divina lavi ogni stanchezza.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 10 maggio: nel segno della Santissima Trinità

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Os Santos e o Rosário - Irmão Luis Maria | Escola de Formação | Instituto Hesed - 07/05

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