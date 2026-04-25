Microsoft rivoluziona l’ufficio | arrivano gli agenti IA autonomi

Microsoft ha annunciato l’arrivo di nuovi agenti di intelligenza artificiale autonomi integrati in Word, Excel e PowerPoint, parte della piattaforma Microsoft 365. Questi agenti sono progettati per assistere gli utenti nelle attività quotidiane, automatizzando compiti e migliorando l’efficienza. La novità riguarda l’introduzione di strumenti che operano in modo indipendente, offrendo supporto diretto durante l’utilizzo delle applicazioni di produttività.

? Cosa sapere Microsoft introduce gli agenti Copilot autonomi per Word, Excel e PowerPoint in Microsoft 365.. L'integrazione tramite Microsoft Graph automatizza flussi di lavoro complessi senza supervisione costante dell'utente.. Microsoft introduce oggi gli agenti Copilot per Word, Excel e PowerPoint, trasformando la suite Microsoft 365 in una piattaforma operativa capace di gestire flussi di lavoro complessi attraverso sequenze di azioni autonome. L’aggiornamento segna un salto qualitativo rispetto all’integrazione dei modelli GPT avvenuta nel 2023, spostando il baricentro tecnologico dalla semplice generazione di testi alla capacità di pianificazione e azione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Microsoft rivoluziona l’ufficio: arrivano gli agenti IA autonomi Notizie correlate OpenAI rivoluziona il lavoro: arrivano gli agenti autonomi per i team? Cosa sapere OpenAI lancia i workspace agent basati su Codex per l'automazione dei team aziendali. Stellantis e Microsoft: l’IA rivoluziona l’auto e la sicurezzaStellantis e Microsoft hanno siglato un accordo strategico di cinque anni per integrare l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza e le tecnologie... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Microsoft rivoluziona Xbox: tagli ai prezzi di Game Pass, ma addio al Day-One per Call of Duty; Semi digitali: i rischi della rivoluzione tecnologica in agricoltura nell’era delle Big Tech; Microsoft Rewards cambia tutto: ecco come guadagnare 7 volte più punti da maggio; Microsoft Cowork: Innovazione per l'Organizzazione e la Produttività Aziendale. Microsoft licenzia 4 dipendenti dopo l’irruzione nell’ufficio del presidente: protestavano contro i legami con IsraeleMicrosoft ha scelto la linea dura. In due giorni, quattro dipendenti sono stati licenziati con effetto immediato: due il 27 agosto, altri due il 28. La decisione arriva dopo l’irruzione, avvenuta ... corriere.it Microsoft ha presentato il nuovo logo di Xbox con il rilancio generale della divisione videoludica: il design è praticamente lo stesso ma cambia la colorazione per tornare alla tradizione. - facebook.com facebook