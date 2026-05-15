Dietro questo locale ci sono persone che lavorano ogni giorno con sacrificio non criminali

I titolari del Bar Tacito a Terni hanno diffuso un comunicato in risposta al provvedimento della questura di sospendere l’attività per sette giorni. Nel testo, si afferma che dietro il locale ci sono persone che lavorano ogni giorno con sacrificio e si sottolinea che non si tratta di criminali. La sospensione arriva in un momento in cui i gestori chiedono di distinguere tra attività regolari e comportamenti illeciti. La questura ha adottato il provvedimento senza ulteriori dettagli pubblici.

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato diffuso dai titolari del Bar Tacito a Terni dopo il provvedimento di sospensione dell’attività per una settimana disposto dalla questura di Terni.-----------In merito alle notizie diffuse negli ultimi giorni riguardanti la sospensione temporanea della nostra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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