Google sfida Microsoft | arriva l’AI che comanda Windows con un tasto

Google ha aggiornato la propria applicazione per Windows, introducendo una nuova funzione chiamata AI Mode. Questa novità permette agli utenti di attivare l’intelligenza artificiale con un semplice clic, integrandola direttamente nel sistema operativo. La modifica mira a migliorare l’esperienza d’uso e ad offrire nuove possibilità di interazione con il computer. L’aggiornamento è stato annunciato ufficialmente e riguarda tutte le versioni compatibili dell’applicazione.

Google ha rilasciato un aggiornamento decisivo per la propria applicazione dedicata a Windows, introducendo l’AI Mode. L’integrazione di Gemini trasforma lo strumento in un launcher universale capace di interagire con il sistema operativo tramite la combinazione di tasti Alt+Spazio. L’operazione non è improvvisa. Il progetto era stato presentato come esperimento all’interno di Search Labs nel settembre del 2025. Questa settimana, la nuova versione estende le potenzialità dell’intelligenza artificiale agli utenti che utilizzano la lingua inglese su scala globale. A differenza del classico browser Chrome o della semplice ricerca web, questa applicazione permette di interrogare il computer in modo integrato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google sfida Microsoft: arriva l’AI che comanda Windows con un tasto Windows 11: bug del Bluetooth, Microsoft corre ai ripari con updateAlcuni utenti di Windows 11 si sono trovati di fronte a un problema sorprendente: i dispositivi Bluetooth erano collegati e funzionanti, ma il... Leggi anche: Outlook bloccato su Windows 11? Microsoft corre ai ripari con un aggiornamento urgente