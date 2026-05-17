Sciopero nazionale dei treni | il 17 e il 18 maggio disagi per Intercity e Frecce regionali Trenord e Italo

Il trasporto ferroviario nazionale si prepara a un nuovo sciopero che coinvolgerà treni Intercity, Frecce, regionali, Trenord e Italo. La protesta è prevista dalle ore 21 di domenica 17 maggio alle ore 20 di lunedì 18 maggio. Durante questo periodo si attendono possibili disagi e cancellazioni di corse su tutto il network ferroviario, con ripercussioni sui servizi offerti ai passeggeri. Le aziende coinvolte non hanno ancora comunicato dettagli specifici sulle eventuali modifiche ai programmi di viaggio.

Disagi in vista. Ancora uno sciopero: stavolta tocca al trasporto ferroviario. "Dalle ore 21 di domenica 17 maggio alle ore 20.59 di lunedì 18 maggio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è. 🔗 Leggi su Today.it

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SCIOPERO GENERALE lunedi 18 maggio 2026 - Orari e disagi - Settori coinvolti e motivi dello sciopero

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