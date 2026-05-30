Nuovo Mercato del pesce Laboratorio dedicato al fresco
È stato inaugurato un nuovo mercato del pesce con un laboratorio dedicato alla vendita di prodotti freschi. L’obiettivo è mantenere una filiera corta, controllata e sostenibile. Il mercato comprende ottanta postazioni di vendita e si concentra sulla qualità del pescato e sulla tracciabilità. L’apertura mira a offrire ai clienti prodotti freschi e garantiti, riducendo i passaggi tra pescatori e consumatori. La struttura si trova in una zona strategica e funziona tutti i giorni.
Un solo obiettivo, mantenere una filiera il più possibile corta, controllata e sostenibile. Ottanta metri quadrati che "ampliano in modo significativo l’offerta dell’azienda, aprendo a una nuova fase nella distribuzione di prodotti ittici destinati all’alta ristorazione, al retail specializzato e ai consumatori finali". È il "Mercato del pesce", il nuovo laboratorio dedicato alla lavorazione del pesce di Longino& Cardenal a Pogliano. Leader nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi, punto di riferimento per l’alta ristorazione nazionale e internazionale, con il nuovo laboratorio, Longino&Cardenal può acquistare... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Dal porto alla tavola: nasce il nuovo laboratorio del pesce premiumÈ stato inaugurato un nuovo laboratorio dedicato alla lavorazione del pesce di alta qualità, situato nel porto.
Temi più discussi: Longino & Cardenal, un Mercato del Pesce per crescere in un business da oltre un miliardo; Col Mercato del Pesce Longino&Cardenal accorcia la filiera; Filiera corta e selezione: nel Milanese arriva il Mercato del Pesce per l'Horeca; Longino & Cardenal inaugura Il Mercato del Pesce nuovo laboratorio dedicato al fresco.
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DISTRIBUZIONE E CATERING - Il Mercato del Pesce di Longino & Cardenal SpA: un laboratorio ittico a Pogliano Milanese per filiera diretta e distribuzione del pescato fresco anche per l'Horeca. #horeca #foodservice #catering horecanews.it/longino-carden x.com
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