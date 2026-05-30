nuovo mercato del pesce laboratorio dedicato al fresco

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo mercato del pesce con un laboratorio dedicato alla vendita di prodotti freschi. L’obiettivo è mantenere una filiera corta, controllata e sostenibile. Il mercato comprende ottanta postazioni di vendita e si concentra sulla qualità del pescato e sulla tracciabilità. L’apertura mira a offrire ai clienti prodotti freschi e garantiti, riducendo i passaggi tra pescatori e consumatori. La struttura si trova in una zona strategica e funziona tutti i giorni.