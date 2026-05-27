Dal porto alla tavola | nasce il nuovo laboratorio del pesce premium

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato inaugurato un nuovo laboratorio dedicato alla lavorazione del pesce di alta qualità, situato nel porto. La gestione diretta della filiera permette di garantire maggiore freschezza, riducendo i passaggi tra cattura e distribuzione. Nel catalogo del laboratorio entreranno diverse specie marine, tra cui tonno, salmone e riccio di mare, tutte selezionate per offrire prodotti premium.

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? Punti chiave Come influisce la gestione diretta della filiera sulla freschezza del pesce?. Quali specie marine entreranno nel nuovo catalogo di Longino & Cardenal?. Perché le cucine professionali trarranno vantaggio dai prodotti già porzionati?. Come può la riduzione dei passaggi intermedi garantire una vera sostenibilità?.? In Breve Il nuovo centro logistico sorge a Pogliano Milanese per gestire la filiera ittica.. L'offerta include specie come branzini, triglie, rana pescatrice, calamari, seppie e polpi.. Il modello riduce le inefficienze logistiche eliminando i passaggi intermedi di distribuzione.. Il servizio B2B e lo shop online estendono la vendita al mercato internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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