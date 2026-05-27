Dal porto alla tavola | nasce il nuovo laboratorio del pesce premium

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo laboratorio dedicato alla lavorazione del pesce di alta qualità, situato nel porto. La gestione diretta della filiera permette di garantire maggiore freschezza, riducendo i passaggi tra cattura e distribuzione. Nel catalogo del laboratorio entreranno diverse specie marine, tra cui tonno, salmone e riccio di mare, tutte selezionate per offrire prodotti premium.