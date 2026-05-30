Nuovo Consiglio comunale di Imola in 6 aspettano il ‘ripescaggio’ | prima seduta ipotesi 10 giugno

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nuovo Consiglio comunale di Imola si è riunito per la prima volta, con sei membri in attesa di un possibile ripescaggio. La seduta si è svolta il 30 maggio e si ipotizza che possa riprendere il 10 giugno. La questione della composizione della Giunta non è ancora definita, ma il coinvolgimento di alcuni consiglieri nel nuovo esecutivo comporterà un cambio nella composizione del Consiglio stesso, con un effetto a catena sulla maggioranza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Imola, 30 maggio 2026 – La partita della Giunta non è ancora chiusa, ma le conseguenze politiche sono già scritte: chi entrerà nell’esecutivo dovrà lasciare il Consiglio comunale, attivando uno scorrimento a catena che ridisegnerà l’intera maggioranza. La squadra del sindaco Marco Panieri verrà annunciata la prossima settimana, ma il dopo è già materia di calcolo politico. Il risultato delle urne assegna 19 seggi alla maggioranza: 13 al Partito democratico e 6 a Imola Corre. Ma lo schema in via di definizione prevede più ingressi in Giunta e quindi altrettante sostituzioni tra i banchi dell’aula. Nel Pd i nomi più accreditati per l’esecutivo sono cinque: Elisa Spada, Pierangelo Raffini, Giacomo Gambi, Chiara Sorbello e Daniela Spadoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuovo consiglio comunale di imola in 6 aspettano il 8216ripescaggio8217 prima seduta ipotesi 10 giugno
© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Consiglio comunale di Imola, in 6 aspettano il ‘ripescaggio’: prima seduta, ipotesi 10 giugno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Chiuro, prima seduta del Consiglio comunale dei bambini: piccoli cittadini cresconoA Chiuro si è svolta la prima seduta ufficiale del Consiglio comunale dei bambini, un progetto avviato all’interno della scuola primaria del paese.

Preferenze ed eletti a Imola: com’è il nuovo consiglio comunaleA Imola, il centrodestra non ha raggiunto la maggioranza nel nuovo consiglio comunale, che vede il centrosinistra con il 72,55% dei voti e l'elezione...

Temi più discussi: Ecco la composizione del nuovo consiglio comunale; 14 seggi per la lista Venturini, 9 per il Pd: ecco il nuovo consiglio comunale di Venezia; I volti del nuovo consiglio comunale di Mantova: chi entra in via Roma; Elezioni comunali a Salerno, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi.

nuovo consiglio nuovo consiglio comunale di14 seggi per la lista Venturini, 9 per il Pd: ecco il nuovo consiglio comunale di VeneziaGiulia Albanese campionessa di preferenze, al top dei più votati molte donne. Boom della lista del sindaco, male i partiti. Restano fuori dal consiglio Udc, Tutta la città insieme e Venezia è Tua (Ugo ... veneziatoday.it

nuovo consiglio nuovo consiglio comunale diSalerno, ecco il nuovo consiglio comunale tra sorprese, conferme, exploit e bocciatureStampa Non c’è ancora l’ufficializzazione, ma alla luce dei risultati maturati in 150 delle 151 sezioni distribuite sul territorio cittadino, alla maggioranza del nuovo/vecchio sindaco Vincenzo De Luc ... salernonotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web