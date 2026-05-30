Il nuovo Consiglio comunale di Imola si è riunito per la prima volta, con sei membri in attesa di un possibile ripescaggio. La seduta si è svolta il 30 maggio e si ipotizza che possa riprendere il 10 giugno. La questione della composizione della Giunta non è ancora definita, ma il coinvolgimento di alcuni consiglieri nel nuovo esecutivo comporterà un cambio nella composizione del Consiglio stesso, con un effetto a catena sulla maggioranza.

Imola, 30 maggio 2026 – La partita della Giunta non è ancora chiusa, ma le conseguenze politiche sono già scritte: chi entrerà nell’esecutivo dovrà lasciare il Consiglio comunale, attivando uno scorrimento a catena che ridisegnerà l’intera maggioranza. La squadra del sindaco Marco Panieri verrà annunciata la prossima settimana, ma il dopo è già materia di calcolo politico. Il risultato delle urne assegna 19 seggi alla maggioranza: 13 al Partito democratico e 6 a Imola Corre. Ma lo schema in via di definizione prevede più ingressi in Giunta e quindi altrettante sostituzioni tra i banchi dell’aula. Nel Pd i nomi più accreditati per l’esecutivo sono cinque: Elisa Spada, Pierangelo Raffini, Giacomo Gambi, Chiara Sorbello e Daniela Spadoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Consiglio comunale di Imola, in 6 aspettano il ‘ripescaggio’: prima seduta, ipotesi 10 giugno

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