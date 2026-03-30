Chiuro prima seduta del Consiglio comunale dei bambini | piccoli cittadini crescono

A Chiuro si è svolta la prima seduta ufficiale del Consiglio comunale dei bambini, un progetto avviato all’interno della scuola primaria del paese. L’iniziativa ha coinvolto gli alunni della classe quinta, accompagnati dalle insegnanti, e rappresenta un passo importante nel percorso di coinvolgimento civico dei più giovani. La riunione ha visto i piccoli partecipanti discutere di questioni legate alla comunità locale.

Prima seduta ufficiale per il nuovo Consiglio comunale dei bambini di Chiuro, iniziativa nata all’interno della scuola primaria del paese e che ha coinvolto la classe quinta insieme alle insegnanti Prima seduta ufficiale per il nuovo Consiglio comunale dei bambini di Chiuro, iniziativa nata all’interno della scuola primaria del paese e che ha coinvolto la classe quinta insieme alle insegnanti. Un progetto educativo che porta i più piccoli a confrontarsi direttamente con i meccanismi della vita amministrativa e civica. A guidare i lavori una sindaca determinata, affiancata da consiglieri attenti e pronti a prendere la parola, contribuendo attivamente al dibattito e alla condivisione di idee e proposte. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Chiuro, prima seduta del Consiglio comunale dei bambini: piccoli cittadini crescono Articoli correlati Negata l'autorizzazione, salta la seduta del Consiglio Comunale in carcere. "Sgarbo istituzionale"La seduta del Consiglio comunale di Modena di giovedì 15 gennaio, inizialmente prevista presso la Casa circondariale di Sant’Anna, si terrà nella... Giorno della Memoria, seduta speciale del Consiglio comunale a Verona: «La Shoah non sia strumento di polemica»Sessione aperta con storici e rappresentanti delle associazioni: dalle deportazioni italiane alla responsabilità civile del "mai più" Per il secondo...