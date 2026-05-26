A Imola, il centrodestra non ha raggiunto la maggioranza nel nuovo consiglio comunale, che vede il centrosinistra con il 72,55% dei voti e l'elezione dell'uscente Marco Panieri come sindaco. La composizione del consiglio riflette questa vittoria, con i rappresentanti del centrosinistra che occupano la maggior parte dei seggi. La partecipazione elettorale e le preferenze espresse sono state comunicate ufficialmente e sono alla base della nuova composizione istituzionale.

Imola, 26 maggio 2026 – È ormai delineato il quadro degli eletti in consiglio comunale a Imola dopo la netta affermazione del centrosinistra e del suo candidato sindaco, l'uscente Marco Panieri, col 72,55%. Al netto di passaggi dall'elenco dei consiglieri a quello degli assessori nel momento in cui Panieri sceglierà la nuova Giunta, e quindi nuovi ingressi tra i primi non eletti, i 13 del Pd e i 6 della civica Imola Corre sono pronti alla nuova avventura tra i banchi di piazza Matteotti, con tante conferme e diverse new entry. All’opposizione una minoranza risicata. Un record, i 19 della maggioranza, che inevitabilmente avrà ripercussioni sugli equilibri del consiglio comunale e diminuirà l'impatto dell' opposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Preferenze ed eletti a Imola: com’è il nuovo consiglio comunale

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