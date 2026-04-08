Nuovo ribaltone a Montello la sindaca Borali si dimette e attacca | Minoranze indisponibili a collaborare lascio un Comune solido

A Montello, la sindaca Elvira Borali ha annunciato le sue dimissioni, accusando le minoranze di essere indisponibili alla collaborazione. La decisione arriva dopo una serie di tensioni politiche che hanno coinvolto il Comune, lasciando un quadro di instabilità amministrativa. La sindaca ha affermato di lasciare un’amministrazione solida, ma ha anche criticato le opposizioni per il loro atteggiamento. La situazione lascia aperti diversi scenari per il futuro amministrativo del Comune.

Montello. Un tira e molla dall’esito peggiore: la sindaca Elvira Borali ha rassegnato le proprie dimissioni definitive, motivate con l’impossibilità di trovare una quadra con le minoranze che potesse garantire la continuità amministrativa, quantomeno per la gestione dell’ordinario e delle questioni più urgenti, come quella relativa alla Conferenza dei Servizi aperta sulla proposta di installazione di un termovalorizzatore avanzata dalla Montello Spa. Si chiude così una crisi pesantissima, aperta all’inizio dell’anno con l’uscita dal gruppo di maggioranza dei consiglieri Andrea Zanelli, Rebecca Colleoni e Giuseppe Lazzaroni, oggi riuniti sotto il simbolo di “Prima Montello”: il punto di non ritorno, che ha messo all’angolo l’amministrazione, ritrovatasi in inferiorità numerica rispetto alle opposizioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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