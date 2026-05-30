Il Milan sta cercando un nuovo allenatore dopo l'addio di Allegri. Ralf Rangnick favorisce l’arrivo di Oliver Glasner, ma pone delle condizioni. Nel frattempo, Mauricio Pochettino è ancora legato alla nazionale degli Stati Uniti e non ha ancora accettato l’offerta del club. I tempi per la scelta si stringono, mentre sui giornali si discute molto sulle possibili opzioni.

La cacciata in tronco di Massimiliano Allegri, decretata dal proprietario di RedBird Gerry Cardinale subito dopo il fallimento Champions contro il Cagliari, ha aperto ufficialmente il casting per la panchina del Milan. Il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic ha avviato una fitta serie di consultazioni internazionali per trovare la guida idonea al nuovo ciclo. Nelle ultime ore sono sfumati definitivamente i profili di Andoni Iraola (promesso sposo del Bayer Leverkusen) e di Xavi Hernández, intenzionato ad attendere la panchina della Nazionale spagnola dopo la kermesse mondiale. La strada che al momento appare maggiormente accreditata porta alla creazione di una struttura di stampo austro-tedesco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nuovo allenatore Milan, spaccatura totale sui quotidiani: spunta l’ostacolo per Pochettino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dopo Hellas Verona–Milan, tensione nel parcheggio.Gift Orban scende dallauto

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Milan, Iraola si allontana e spunta Pochettino. Rangnick vuole Jaissle: le ultime notizie sul nuovo allenatore

Nuovo allenatore Milan, colpo di scena Pochettino: le ultimeIl contratto dell’allenatore argentino con gli Stati Uniti scadrà dopo il Mondiale.

Temi più discussi: Milan, ora cacciate tutti. Allegri, è il suo fallimento. Senza Champions ciao Modric. Un nuovo progetto con Italiano e D’Amico. Juve: Spalletti-Chiellini al comando. Yildiz resta? Comolli addio. Sarri, derby Napoli-Atalanta. Suggestione Xavi; Rivoluzione Milan: Cardinale azzera i vertici dopo il caos Champions; Lui sì, il Milan no. Bufera su Allegri, viene fuori solo adesso: cosa succede; Calciomercato LIVE – tutte le notizie: Napoli, con Allegri attenzione a Gila e Rabiot.

Milan, Rangnick pronto a dire sì al ruolo di dt ma alle sue condizioni: ecco l'allenatore che gli piaceCardinale, Ibra e gli uomini di RedBird hanno incontrato Rangnick a Vienna prima della partenza per il Mondiale con l'Austria: le sue condizioni e le prospettive ... sport.virgilio.it

Milan, Cardinale e Ibrahimovic contestati: Allegri e Tare, unici uomini veri. Il retroscena sulla spaccatura nel clubMilan, Cardinale e Ibrahimovic contestati: Allegri e Tare, unici uomini veri. Il retroscena sulla spaccatura nel club ... sport.virgilio.it