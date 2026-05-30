Nuovo aggiornamento | l’IA riassume gli articoli per tutti gli utenti

Un nuovo sistema di intelligenza artificiale permette di riassumere articoli per tutti gli utenti, senza bisogno di un iPhone recente. Chi utilizza questa funzione può accedere ai riassunti anche senza un abbonamento Plus. Tuttavia, ci sono limiti di utilizzo per chi non ha l’abbonamento, come un numero massimo di richieste giornaliere. La funzione è stata implementata per migliorare l’accesso alle informazioni.

? Punti chiave Come puoi ottenere i riassunti AI anche senza un iPhone recente?. Quali sono i limiti di utilizzo per chi non ha l'abbonamento Plus?. Come funziona il nuovo sistema per intercettare gli errori di prezzo Amazon?. Cosa cambia nella sezione account per risolvere i problemi tecnici?.? In Breve Abbonati Plus hanno accesso illimitato ai riassunti AI, utenti Free hanno utilizzi limitati.. Nuove sfide AI prevedono traguardi per il primo, decimo e cinquantesimo riassunto generato.. Monitoraggio Amazon invia notifiche tramite campanella, push iPhone e icona interna all'app.. Widget Il tuo mese su mostra percentuali basate su minuti e articoli letti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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