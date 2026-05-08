Apple patteggia sulla sua IA | maxi accordo da 250 milioni per gli utenti iPhone

Apple ha raggiunto un accordo di 250 milioni di euro relativo all’intelligenza artificiale utilizzata sui dispositivi iPhone. La questione riguarda una controversia legale che coinvolge l’azienda e gli utenti di questi dispositivi, portando a un’intesa che chiude la vicenda senza ulteriori sviluppi giudiziari. La notizia segna un passo importante nel settore, dove le questioni legali legate all’uso dell’intelligenza artificiale sono sempre più frequenti.

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Suo malgrado, Apple è finita al centro di una delle più grandi controversie legali recenti circa l’intelligenza artificiale consumer. Il colosso di Cupertino ha accettato di chiudere con un accordo da 250 milioni di dollari una class action che accusava l’azienda di aver sopravvalutato le reali capacità di Siri e delle nuove funzioni AI integrate negli iPhone più recenti. Cosa è successo. Funzionalità di IA mai arrivate: la class action. Secondo quanto riportato da Mashable, la causa riguardava in particolare la c ampagna promozionale lanciata tra il 2024 e il 2025 attorno ad Apple Intelligence, il sistema di strumenti basati sull’IA presentato come la nuova rivoluzione dell’ecosistema Apple.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Apple patteggia sulla sua IA: maxi accordo da 250 milioni per gli utenti iPhone Notizie correlate Apple e l’IA su iPhone, la WWDC26 parte l’8 giugno(Adnkronos) – Cupertino ha rotto gli indugi fissando l'appuntamento più atteso dal mondo della programmazione. iPhone pieghevole: Apple blindato l’accordo triennale con SamsungApple ha siglato un accordo di fornitura esclusiva con Samsung Display per i pannelli OLED flessibili del suo futuro smartphone pieghevole, un patto... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Apple patteggia, con 250 milioni di dollari, class action contro la sua politica commerciale; Apple patteggia per 250 milioni di dollari nella causa sui ritardi dell'IA di Siri; Promesse mancate per due funzioni AI: Apple patteggia e paga 250 milioni di dollari; Apple patteggia per 250 milioni di dollari la causa sui ritardi delle funzioni AI di Siri. Apple patteggia sulla sua IA: maxi accordo da 250 milioni per gli utenti iPhoneNel mirino le promesse su Siri e Apple Intelligence. Molti clienti negli Stati Uniti potrebbero ricevere un rimborso fino a 95 dollari per dispositivo. Ecco perché ... quotidiano.net Promesse mancate per due funzioni AI: Apple patteggia e paga 250 milioni di dollari https://www.macitynet.it/p=1469015 - facebook.com facebook