Dal 26 al 29 maggio, Roma ospiterà la fase finale nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù, una delle più grandi manifestazioni sportive scolastiche in Italia. Alla competizione parteciperanno circa 6.000 studenti, accompagnati da insegnanti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni del Paese. L’evento si svolgerà nella capitale, coinvolgendo diverse scuole e comunità scolastiche. La manifestazione si svolge in vari impianti sportivi distribuiti in tutta la città.

Dal 26 al 29 maggio Roma accoglierà la fase finale Nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù: la più grande manifestazione sportiva scolastica d'Italia, che porterà nella Capitale studenti, insegnanti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni del Paese. Quattro giorni di sport, gioco di squadra, spirito di gruppo, incontri con i campioni, attività educative e alti momenti istituzionali, con i giovani studenti-atleti che nel corso di tutto l’anno hanno gareggiato sul campo, vincendo le sfide nei rispettivi territori, si contenderanno il titolo di campioni nazionali. Quattro giorni di eventi sportivi che coinvolgeranno sui campi complessivamente 6. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco i nuovi Giochi della Gioventù, in 6.000 a Roma per la fase finale

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