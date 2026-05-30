Il Comune ha annunciato una riorganizzazione delle deleghe, con Serfilippi che ha riassegnato le responsabilità. La gestione dei 12 milioni di euro destinati a Adriatic Link resta incerte, con dubbi su chi ne avrà il controllo. Fratelli d’Italia ha minacciato di bloccare il consiglio comunale, chiedendo chiarimenti sulla ripartizione delle risorse e sulle decisioni prese. La situazione genera tensioni tra le forze politiche in vista delle prossime riunioni ufficiali.

? Domande chiave Chi gestirà davvero i 12 milioni di euro per Adriatic Link?. Perché Fratelli d'Italia ha minacciato di bloccare il consiglio comunale?. Chi è il vero motore della maggioranza secondo l'opposizione?. Come cambieranno le deleghe tra Giammarioli e l'assessora Tarsi?.? In Breve Delvecchio gestisce 12 milioni di euro per opere compensative Adriatic Link a Carrara.. Lega Brandoni guiderà la nuova Azienda servizi alla persona (Asp).. Giammarioli assume Pari Opportunità mentre Tarsi gestisce Fondazione Teatro della Fortuna.. Santorelli punta alla regia del Turismo e Grandi eventi per il Carnevale 2027.. Il sindaco Luca Serfilippi ha risolto ieri pomeriggio la crisi di maggioranza con un nuovo assetto delle delegie, dopo il vuoto lasciato da Fratelli d’Italia giovedì scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi equilibri in Comune: Serfilippi riorganizza le deleghe

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