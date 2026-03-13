Provincia deleghe ancora in sospeso | Colombiano prende tempo tra equilibri politici e partita Asi

Alla Provincia di Caserta, pochi giorni dopo l’insediamento dei nuovi consiglieri, le deleghe sono ancora in sospeso. Il consigliere Colombiano sta prendendo tempo mentre si cerca un equilibrio tra le forze politiche in vista della definizione della squadra di governo. La situazione rimane incerta e si attende una decisione ufficiale.

Il presidente riflette sulla composizione della squadra di governo. Nodo vicepresidenza e strategie legate anche alla guida del Consorzio Asi Clima di attesa alla Provincia di Caserta dove, a pochi giorni dall'insediamento dei nuovi consiglieri, resta ancora da definire l'assetto della squadra di governo. Il presidente Anacleto Colombiano ha deciso di prendersi qualche giorno in più prima di ufficializzare l'assegnazione delle deleghe, una scelta che appare legata non solo agli equilibri interni alla maggioranza ma anche a una partita politica più ampia che si gioca sul territorio. Sul tavolo, infatti, c'è anche il rinnovo degli organi del Consorzio Asi di Caserta, dove il centrodestra punta a contendere la guida dell'ente al fronte avversario.