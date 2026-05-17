A Arcore si sono delineati nuovi equilibri politici dopo il rimpasto in giunta, che ha portato a un rinnovamento delle deleghe urbanistiche. Con l'uscita di un consigliere di maggioranza, sono stati assegnati nuovi incarichi a uno dei membri del gruppo di maggioranza. Bono ha mantenuto il suo ruolo e ha evitato la sfiducia presentata contro di lui, grazie a uno spostamento di consenso interno. La situazione ha modificato le dinamiche politiche all’interno del Comune, con nuovi assetti tra le forze presenti in consiglio.

? Punti chiave Chi ha ottenuto le deleghe urbanistiche dopo l'uscita di Belotti?. Come ha fatto Bono a neutralizzare la mozione di sfiducia?. Perché la nuova assessora ai Servizi sociali era nel gruppo dissenziente?. Quali nuovi equilibri garantiscono la stabilità prima delle elezioni provinciali?.? In Breve Lorenzo Belotti lascia la carica di vicesindaco e le deleghe urbanistiche e lavori pubblici.. Valeria Di Tullio assume la responsabilità diretta dei servizi sociali per la città.. Luca Travascio riceve le competenze strategiche precedentemente gestite da Belotti.. Serenella Corbetta viene promossa a nuova vicesindaca per consolidare l'asse con Forza Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arcore, Bono salva la giunta: rimpasto e nuovi equilibri in Comune

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