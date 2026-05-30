Il Movimento 5 Stelle ha approvato la fusione di Nuova Pescara, dopo il rifiuto del Tar. La decisione solleva interrogativi su come cambieranno i servizi scolastici e i trasporti. Resta da chiarire chi sosterrà le spese legali e organizzative dei referendum annullati dal tribunale amministrativo. La questione legale e amministrativa si intreccia con le ripercussioni pratiche sulla gestione dei servizi pubblici.

? Domande chiave Come cambieranno i servizi scolastici e i trasporti con la fusione?. Chi dovrà pagare le spese per i referendum bloccati dal TAR?. Perché la sentenza del tribunale annulla i referendum di Spoltore?. Come verranno gestite le risorse comuni tra Pescara e Montesilvano?.? In Breve Alessandrini e Sola chiedono responsabilità economica ai promotori dei referendum di Spoltore e Montesilvano.. La fusione mira a unificare pianificazioni scolastiche e urbanistiche tra i tre centri urbani.. Il progetto punta a gestire trasporti, sicurezza e gestione costiera con una regia unica.. La decisione del Tar segue il precedente voto popolare già sancito nel 2014. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Pescara: il M5S dice sì alla fusione dopo il no del Tar

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