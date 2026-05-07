Nuova Pescara Sospiri accelera | La fusione si farà processo ormai inevitabile davvero

Il presidente del Consiglio regionale ha annunciato che la fusione tra i tre comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore si realizzerà, definendola ormai un processo inevitabile. Ha confermato che il nuovo Comune avrà un nome unico e che i municipi manterranno le identità dei rispettivi territori. La decisione si inserisce in un percorso avviato da tempo e ora considerato definitivo.

Pescara - Il presidente del Consiglio regionale rilancia il percorso di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore: municipi per le identità, nome unico confermato nel nuovo Comune. La futura città nata dall’unione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore avrà un nome preciso: Pescara. A ribadirlo è stato il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, intervenendo sull’iter che porterà alla costituzione del nuovo Comune. Secondo Sospiri, il percorso ormai avviato non può essere arrestato e la fusione rappresenta un passaggio istituzionale destinato ad andare avanti. «Se un municipio continuerà a chiamarsi Montesilvano e...🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Nuova Pescara, Sospiri accelera: «La fusione si farà, processo ormai inevitabile davvero» Notizie correlate Sospiri ribadisce: "La nuova città si chiamerà solo Pescara, il processo di fusione non può più essere fermato" [VIDEO]Il percorso verso la nascita della nuova città frutto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore “non può essere fermato” e la nuova città si... Leggi anche: "Nuova Pescara è un obiettivo irrinunciabile": Sospiri dice no ad altri referendum Contenuti di approfondimento Sospiri ribadisce: La nuova città si chiamerà solo Pescara, il processo di fusione non può più essere fermato [VIDEO]È chiaro che se un municipio si chiamerà Montesilvano e un municipio si chiamerà Spoltore, del nuovo comune non distruggeremo il nome chiamandolo Nuova Pescara o Grande Pescara: si chiama, si chiamav ... ilpescara.it Mascia su Fusione: Non chiamatela Nuova Pescara ma nuovo Comune di PescaraNon chiamatela Nuova Pescara, il nome corretto per la fusione con Montesilvano e Spoltore è Nuovo Comune di Pescara, a ribadirlo Luigi Albore Mascia ... rete8.it