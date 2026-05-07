Sospiri ribadisce | La nuova città si chiamerà solo Pescara il processo di fusione non può più essere fermato VIDEO

Sospiri ha confermato che la futura città, risultato della fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, si chiamerà esclusivamente Pescara. Ha aggiunto che il processo di unificazione non può essere più bloccato. La decisione è stata comunicata attraverso un video, in cui si è ribadito che il percorso amministrativo per la creazione della nuova entità è inarrestabile.

Il percorso verso la nascita della nuova città frutto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore “non può essere fermato” e la nuova città si chiamerà solo Pescara. A ribadirlo è il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, rispondendo ai giornalisti a margine della conferenza.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Pietrolungo (Azione) sulla Città Metropolitana: "Solo strumentalizzazioni, può procedere in parallelo alla Nuova Pescara"Un secco no alle strumentalizzazioni e il rilancio della proposta di legge già depositata alla Camera per quella Città Metropolitana che non vuole... Leggi anche: "Nuova Pescara è un obiettivo irrinunciabile": Sospiri dice no ad altri referendum Tutti gli aggiornamenti Sospiri ribadisce: La nuova città si chiamerà solo Pescara, il processo di fusione non può più essere fermato [VIDEO]È chiaro che se un municipio si chiamerà Montesilvano e un municipio si chiamerà Spoltore, del nuovo comune non distruggeremo il nome chiamandolo Nuova Pescara o Grande Pescara: si chiama, si chiamav ... ilpescara.it Sospiri, la nuova città si chiamerà Pescara, processo non arrestabileÈ chiaro che se un municipio si chiamerà Montesilvano e un municipio si chiamerà Spoltore, del nuovo comune non distruggeremo il nome chiamandolo Nuova Pescara o Grande Pescara: si chiama, si chiamav ... ansa.it