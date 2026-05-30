La chiesa della Madonna degli Angeli di Chiarini non è ancora stata inaugurata, ma i lavori di riqualificazione hanno già suscitato polemiche. La nuova pavimentazione è al centro delle discussioni, con alcuni residenti che criticano i costi e i metodi di realizzazione. La questione si è accesa prima ancora della conclusione dei lavori, creando tensioni tra le parti coinvolte.

Non è stata ancora inaugurata la chiesa della Madonna degli Angeli di Chiarini, ma attorno ai lavori di riqualificazione già si accende la polemica. Al centro delle critiche c’è il nuovo pavimento del loggiato che, secondo molti cittadini, avrebbe alterato l’armonia estetica dell’edificio religioso. A far discutere è la sostituzione della tradizionale pavimentazione in mattoni con un rivestimento in gres, una scelta che non è passata inosservata e che ha suscitato reazioni immediate sia tra gli esperti sia tra i semplici residenti, molto legati alla storia e all’identità della chiesa. "Non serve essere esperti – commentano alcuni cittadini – per capire che si tratta di una forzatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova pavimentazione e polemica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Via Torino, Milano – Il pavè che divide

Notizie e thread social correlati

Pavimentazione e ruggine, il consigliere furente: "Le lastre già arrivate macchiate. Non è fare polemica"Un consigliere comunale ha espresso forte insoddisfazione riguardo alla pavimentazione installata in piazza Don Minzoni a Modigliana, evidenziando...

Nuova pavimentazione per il sottopasso dell’ArzillaÈ stata completata la posa della nuova pavimentazione nel sottopasso ferroviario dell’Arzilla, dotata di materiali drenanti e antiscivolo.

Temi più discussi: Nuova pavimentazione e polemica; Corso Italia, piastrelle rovinate e cemento: al via l'intervento di manutenzione; Perché il restyling del lungomare di Napoli è diventato un caso; Napoli, il marciapiedi di via Mezzocannone rifatto con mattonelle diverse: ora è di due colori.

Ogni giorno una polemica diversa, ma basta..ogni coppia ha avuto, ha ed avrà il suo spazio. È una serie corale,quindi levatevi dalla testa il modus operandi di bridgerton,e grazie al cielo aggiungerei. Iniziate ad uscire un po' dalle vostre camerette, sciò sciò # x.com

Pavimentazione ecocompatibile in via di TizzanoVia di Tizzano ha una nuova pavimentazione ecocompatibile, al termine dei lavori di ripristino della strada con un intervento che è stato concentrato soprattutto nel tratto caratterizzato dalla ... lanazione.it

Nuova pavimentazione per il sottopasso dell’ArzillaNuova pavimentazione, drenante e antiscivolo per il sottopasso ferroviario dell’Arzilla, collegamento strategico verso gli stabilimenti balneari e le attività economiche del tratto costiero denominato ... ilrestodelcarlino.it