È stata completata la posa della nuova pavimentazione nel sottopasso ferroviario dell’Arzilla, dotata di materiali drenanti e antiscivolo. L’intervento riguarda il collegamento tra gli stabilimenti balneari e le attività economiche della zona chiamata Costa del Mare, situata lungo l’ex via del Moletto. I lavori sono stati realizzati per migliorare la sicurezza e facilitare l’accesso alle strutture lungo il tratto costiero.

Nuova pavimentazione, drenante e antiscivolo per il sottopasso ferroviario dell’Arzilla, collegamento strategico verso gli stabilimenti balneari e le attività economiche del tratto costiero denominato Costa del Mare (ex via del Moletto). La rampa è stata progettata per rendere il collegamento più semplice e sicuro per pedoni e ciclisti. Oltre alla pavimentazione permeabile, per favorire il corretto deflusso delle acque, nel rispetto dei vincoli idraulici, sono stati realizzati interventi di decoro urbano, con l’inserimento di aiuole lungo il percorso. "Una riqualificazione – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – realizzata in due settimane, dopo 15 anni in cui nessuno era riuscito a mettere in fila le autorizzazioni necessarie (Rfi, Soprintendenza, autorità portuale, Genio civile, Regione, Comune).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova pavimentazione per il sottopasso dell’Arzilla

Arzilla Fano: al via i lavori al sottopasso del Moletto

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