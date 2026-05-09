Pavimentazione e ruggine il consigliere furente | Le lastre già arrivate macchiate Non è fare polemica
Un consigliere comunale ha espresso forte insoddisfazione riguardo alla pavimentazione installata in piazza Don Minzoni a Modigliana, evidenziando che le lastre consegnate presentano macchie di ruggine. La sua critica si concentra sulla qualità del materiale e sulla gestione del cantiere, sottolineando che le problematiche sono state riscontrate già nelle fasi di consegna. La discussione sulla questione continua a suscitare reazioni nel contesto locale.
Non si placano le polemiche sulla nuova pavimentazione di piazza Don Minzoni a Modigliana. A intervenire è il consigliere comunale Adriano Cheli, che contesta la posizione dell’amministrazione comunale e rilancia una serie di rilievi tecnici sul materiale utilizzato e sulla gestione del cantiere.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Temi più discussi: Il caso delle macchie di ruggine sulla nuova pavimentazione in centro: scintille tra il sindaco Dardi e Cheli; Modigliana, il nuovo pavimento di piazza Don Minzoni fa discutere; Cheli: Chiediamo al Comune chiarezza sulla pavimentazione in pietra di Piazza Don Minzoni; Macchie scure e aloni di ruggine sulla pietra: Cheli accende il faro sui lavori in piazza Don Minzoni.
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