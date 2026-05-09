Pavimentazione e ruggine il consigliere furente | Le lastre già arrivate macchiate Non è fare polemica

Un consigliere comunale ha espresso forte insoddisfazione riguardo alla pavimentazione installata in piazza Don Minzoni a Modigliana, evidenziando che le lastre consegnate presentano macchie di ruggine. La sua critica si concentra sulla qualità del materiale e sulla gestione del cantiere, sottolineando che le problematiche sono state riscontrate già nelle fasi di consegna. La discussione sulla questione continua a suscitare reazioni nel contesto locale.

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