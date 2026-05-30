Nissan ha annunciato ufficialmente il ritorno del modello Xterra, previsto per il 2028. La casa ha diffuso i primi teaser, confermando il ritorno di un fuoristrada con caratteristiche robuste. Non sono stati ancora comunicati dettagli sugli allestimenti o sul prezzo. La produzione è programmata per l’anno prossimo, ma non sono state fornite date precise di commercializzazione. Il veicolo sarà disponibile in diverse versioni, secondo le anticipazioni ufficiali.

Il ritorno del Nissan Xterra è finalmente ufficiale. Dopo anni di indiscrezioni, Nissan ha confermato il ritorno di questo iconico fuoristrada duro e puro, mostrando anche i primi teaser ufficiali. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla data di arrivo e su come si preannuncia il posizionamento tra la versione d’accesso e la specialistica PRO-4X. Quando la vedremo?. Nissan ha ufficializzato che il debutto sul mercato del nuovo Xterra è mirato per la fine del 2028 (come modello 2029). L’attesa è giustificata da un cambio radicale di architettura: l’Xterra nascerà negli Stati Uniti su una nuovissima piattaforma a telaio a longheroni (body-on-frame) sviluppata per ospitare una nuova famiglia di veicoli fuoristrada e pick-up del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Nissan Xterra 2028; come sarà, quando arriva ed allestimenti

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New Nissan Xterra 2028 – Bronco Killer

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