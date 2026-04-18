Nuova Nissan X-Terra 2027-2028 | ritorno confermato

La Nissan ha annunciato ufficialmente il ritorno della X-Terra, un modello molto atteso dagli appassionati di veicoli fuoristrada. La nuova versione è prevista per il 2027-2028 e rappresenta il rilancio di un modello che ha avuto una lunga storia nel segmento. La conferma è arrivata in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli tecnici o specifiche sul progetto.

Il ritorno della Nissan X-terra è stato confermato ufficialmente ed è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di fuoristrada duro e puro. Le voci di un “fuoristrada estremo” sono supportate dalle prime informazioni rilasciate dalla casa madre. Ecco tutti i dettagli confermati e le indiscrezioni più attendibili sulla nuova generazione: Quando Arriva?. Lancio Previsto: La nuova Nissan X-terra arriverà entro la fine del 2028. È molto probabile che venga commercializzata come modello per l’anno 2029.. Produzione: Sarà prodotta negli Stati Uniti, molto probabilmente nello stabilimento di Canton, nel Mississippi, insieme ad altri veicoli su telaio a longheroni.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Nissan Xterra Concept

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